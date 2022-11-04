Осталась «ни там ни сям»: Энберт пожалел Медведеву после трусливого побега Милохина

Евгения Медведева на днях осталась не у дел на шоу «Ледниковый период», теперь ее участие в проекте под вопросом, а все из-за Дани Милохина.
Напомним, блогер, неожиданно покинул проект, сославшись на то, что ему тяжело и нет интереса, дескать он не может заставлять себя делать то, что ему не хочется. Медведевой тут же стали искать нового партнера, но пока никто не утвержден, ведь вклиниться в проект в его разгаре не так-то просто.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Фигурист Александр Энберт считает поведение Дани Милохина неспортивным и даже обидным для Евгении Медведевой, которая только начала осваивать парное катание и почти сразу же столкнулась с проблемой.
«Очень бы не хотелось, чтобы она когда-то с этим сталкивалась, но, к сожалению, в парах партнер может получить травму, у него может пропасть мотивация, и ты остаешься ни там ни сям. Вроде и сам готов и можешь, но... Вот за это обидно в случае с Женей», - пожалел Александр Евгению.
Он заметил, что в команде нужно принимать командные решения, приходя к общему знаменателю, когда в итоге хорошо всем.
Источник: sport-express.ru.