«Минус 8 кг за месяц»: изменившаяся до неузнаваемости Хмельницкая показала свою новую фигуру (фото)

Однако Алена Хмельницкая совершила практически невозможное – она за месяц потеряла почти 10 кг.

«Минус 8 кг за месяц. Все возможно!» - написала Хмельницкая в своем телеграме и показала себя преображенной.

Публика была поражена! На фото был совсем другой человек. Кроме того, фолловеры заметили, что Алена Хмельницкая заметно помолодела, став стройнее.