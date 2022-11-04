«Минус 8 кг за месяц»: изменившаяся до неузнаваемости Хмельницкая показала свою новую фигуру (фото)

Актрисе Алене Хмельницкой уже 51 год, кроме того, она является мамой двух дочек от режиссера Тиграна Кеосаяна. С таким «багажом» (дамы знают) не очень просто держать свой вес в прежних параметрах.
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Однако Алена Хмельницкая совершила практически невозможное – она за месяц потеряла почти 10 кг.
«Минус 8 кг за месяц. Все возможно!» - написала Хмельницкая в своем телеграме и показала себя преображенной.
Публика была поражена! На фото был совсем другой человек. Кроме того, фолловеры заметили, что Алена Хмельницкая заметно помолодела, став стройнее.
Алена Хмельницкая. Фото: соцсети