«Была двойная ставка»: сколько Пугачева платила танцевавшему у нее Моисееву

Борис Моисеев начинал свой путь на эстраду как танцовщик. Он учился у балерины Нины Млодзинской в Минском хореографическом училище, работал по профессии на родине и на Украине. Затем перебрался в Юрмалу, где основал трио «Экспрессия» в 1978 году. На одном из выступлений коллектив заметила Алла Пугачева и пригласила на работу в свое шоу.

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Отказать Моисеев не смог. Так началось не только сотрудничество начинающего артиста со знаменитой певицей, но и большая дружба. Танцовщица трио, сноха Бориса Михайловича Людмила Чеснулявичюте рассказала, сколько Алла Борисовна тогда платила им за работу.