Новости шоу-бизнеса: Басков изменился до неузнаваемости, Харламова заменили на Comedy Club, Галкин* из-за денег бросит Пугачеву

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Главные события 3 ноября в шоу-бизнесе.

Харламова заменили в Comedy Club

Гарик Харламов сообщил печальную новость – он покидает пост ведущего в Comedy Club. Его теперь заменит стендапер Андрей Бебуришвили.

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Шейх рассказала причину распада группы «2Маши»

Мария Шейх подтвердила, что дуэта «2Маши» больше не существует. Она рассказала, что конфликт между двумя певицами имеет давние корни и длится не один год. А первая «трещина» случилась еще во время карантина 2020-го – тогда Зайцева стала выступать сольно, и Шейх это не понравилось.

Дуэт «2Маши». Фото: Global Look Press

Басков располнел

Николай Басков в последнее время сильно располнел. Он появился на интервью у Бориса Корчевникова неузнаваемым.

Близкая подруга Пугачевой оказалась в лапах мошенников

Давняя близкая подруга Аллы Пугачевой, 85-летняя Алина Редель угодила в лапы мошенников. Продюсер объявила, что ее аккаунт в соцсети взломали аферисты и от ее имени стали просить у людей деньги на дорогостоящие операции.

 

Алина Редель с семьей Пугачевой. Фото: соцсети

Галкин* собрался бросить Пугачеву ради денег

Максим Галкин* вышел на связь в соцсети и объявил, что весной у него будут концерты в Германии. Большой европейский тур выпадает аккурат на день рождения его жены Аллы Пугачевой. Глава семьи будет зарабатывать деньги, то есть бросит на именины одну.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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