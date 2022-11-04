Новости шоу-бизнеса: Басков изменился до неузнаваемости, Харламова заменили на Comedy Club, Галкин* из-за денег бросит Пугачеву

Харламова заменили в Comedy Club
Гарик Харламов сообщил печальную новость – он покидает пост ведущего в Comedy Club. Его теперь заменит стендапер Андрей Бебуришвили.
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
Шейх рассказала причину распада группы «2Маши»
Мария Шейх подтвердила, что дуэта «2Маши» больше не существует. Она рассказала, что конфликт между двумя певицами имеет давние корни и длится не один год. А первая «трещина» случилась еще во время карантина 2020-го – тогда Зайцева стала выступать сольно, и Шейх это не понравилось.
Дуэт «2Маши». Фото: Global Look Press
Басков располнел
Николай Басков в последнее время сильно располнел. Он появился на интервью у Бориса Корчевникова неузнаваемым.
Близкая подруга Пугачевой оказалась в лапах мошенников
Давняя близкая подруга Аллы Пугачевой, 85-летняя Алина Редель угодила в лапы мошенников. Продюсер объявила, что ее аккаунт в соцсети взломали аферисты и от ее имени стали просить у людей деньги на дорогостоящие операции.
Алина Редель с семьей Пугачевой. Фото: соцсети
Галкин* собрался бросить Пугачеву ради денег
Максим Галкин* вышел на связь в соцсети и объявил, что весной у него будут концерты в Германии. Большой европейский тур выпадает аккурат на день рождения его жены Аллы Пугачевой. Глава семьи будет зарабатывать деньги, то есть бросит на именины одну.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента