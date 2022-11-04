Новости шоу-бизнеса: Басков изменился до неузнаваемости, Харламова заменили на Comedy Club, Галкин* из-за денег бросит Пугачеву

Шейх рассказала причину распада группы «2Маши»

Мария Шейх подтвердила, что дуэта «2Маши» больше не существует. Она рассказала, что конфликт между двумя певицами имеет давние корни и длится не один год. А первая «трещина» случилась еще во время карантина 2020-го – тогда Зайцева стала выступать сольно, и Шейх это не понравилось.