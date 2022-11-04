«Будет как КВН»: люди шокированы уходом Гарика Харламова из Comedy Club

С 2004 года Гарик Харламов является резидентом Comedy Club на ТНТ. Искрометные шутки, многомиллионная армия поклонников, огромные гонорары на корпоративах – благодаря проекту комик стал одним из самых востребованных в шоу-бизнесе. Однако, накануне артист испугал публику заявлением, что покидает проект.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы Комеди, но пора уступать дорогу молодым!» - написал Харламов в соцсети.

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Оказалось, что Харламов покидает пост ведущего шоу. Ему на замену пришел стендапер Андрей Бебуришвили. И эта новость невероятно взбудоражила подписчиков, люди оказались шокированы изменениями и устроили бурю в комментариях. Судя по настрою зрителей, новому ведущему Бебуришвили будет нелегко завоевать признание.