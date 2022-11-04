«Будет как КВН»: люди шокированы уходом Гарика Харламова из Comedy Club

С 2004 года Гарик Харламов является резидентом Comedy Club на ТНТ. Искрометные шутки, многомиллионная армия поклонников, огромные гонорары на корпоративах – благодаря проекту комик стал одним из самых востребованных в шоу-бизнесе. Однако, накануне артист испугал публику заявлением, что покидает проект.
«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы Комеди, но пора уступать дорогу молодым!» - написал Харламов в соцсети.
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Оказалось, что Харламов покидает пост ведущего шоу. Ему на замену пришел стендапер Андрей Бебуришвили. И эта новость невероятно взбудоражила подписчиков, люди оказались шокированы изменениями и устроили бурю в комментариях. Судя по настрою зрителей, новому ведущему Бебуришвили будет нелегко завоевать признание.
«Даже смотреть не буду. Только на Гарике держалось начало…», «Что, реально? Не уходии! Как же без тебя? Совсем не интересно будет», «Очень жаль. Бебур – не Харла, Гарик – легенда», «Вообще не буду теперь смотреть. Не люблю шутки Андрея, плоские», «Мы надеемся, это шутка», «Ну пипец, и будет как КВН. Камеди будет не то, Гарик, как же без вашего юмора?» - переживают люди.