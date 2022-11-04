Семейная идиллия: Плющенко с сыновьями устроил обмен поцелуями

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, чем завершился его день рождения. Перед тем как лечь спать, он с сыновьями от Яны Рудковской устроил обмен поцелуями.

«А меня поцелуешь? А братика?» - держа младшего наследника на ручках, спрашивал Плющенко. И маленький Арсений послушно тянул губки к щекам папы и брата.

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С сыновьями фигурист старается проводить все свое свободное время. Арсений и Саша появились у Плющенко в браке с Яной Рудковской, самый младший – благодаря суррогатной маме. Звездные родители не исключают, что обзаведутся и дочкой. По крайнем мече, Рудковская не раз об этом говорила.