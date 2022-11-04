Маты, оскорбления, угрозы: стало известно, почему Киркоров нападает на женщин

Филипп Киркоров в центре очередного скандала. Он оскорбительно высказался сначала в адрес Наргиз Закировой, оказавшей ему антигостеприимство в Узбекистане, а затем обматерил Викторию Боню, защитившую Закирову. Это не первый публичный конфликт в биографии поп-короля. И явно не последний.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Психолог Марта Захарова напомнила людям про «розовую кофточку» - Киркоров грубо и на матах оттаскал журналистку Ирину Ароян в 2004 году. И объяснила, что певец просто не может иначе, так ему велит его психика.