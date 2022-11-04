Маты, оскорбления, угрозы: стало известно, почему Киркоров нападает на женщин

Филипп Киркоров в центре очередного скандала. Он оскорбительно высказался сначала в адрес Наргиз Закировой, оказавшей ему антигостеприимство в Узбекистане, а затем обматерил Викторию Боню, защитившую Закирову. Это не первый публичный конфликт в биографии поп-короля. И явно не последний.
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Психолог Марта Захарова напомнила людям про «розовую кофточку» - Киркоров грубо и на матах оттаскал журналистку Ирину Ароян в 2004 году. И объяснила, что певец просто не может иначе, так ему велит его психика.
«Он относится к истероидному типу личности, то есть это человек, который требует к себе повышенного внимания, хайпа», - объяснила специалист сайту Woman.ru. И подчеркнула:
«Очень сомневаюсь, что Филипп переживает из-за скандала. Он извлечет из этой ситуации максимум пользы: будут мемы, шутки, возможно, даже родится новая песня или название новой концертной программы. Где для обычного человека — позор, для истероидного — слава и деньги!».