«Это невероятно трудно»: родившая в 35 лет Шарапова откровенно рассказала о проблемах материнства

Теннисистка Мария Шарапова призналась, что испытывает трудности в воспитании сына. Она впервые стала мамой в 35 лет, родив в этом году малыша Теодора от британского миллионера Александра Гилкса. Более того, роды стали для спортсменки настоящим испытанием и вымотали ее.
«Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом», - призналась звезда изданию New Beauty.
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Шарапова не стала скрывать факт появления ребенка на свет, а сама сообщила о счастливом событии подписчикам. Она продолжает кормить грудью сына и поэтому всегда испытывает голод, а также испытывает чувство вины, поскольку убеждена, что делает ошибки в уходе за крохой.
«Это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так», - поведала Шарапова.