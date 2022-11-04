«Мы не заслужили таких народных артистов»: Боня предлагает лишить Киркорова почетного звания

Она напомнила, что Киркоров делает это не впервые. Все помнят историю про «розовую кофточку», затем он послал в известном направлении журналистку, которой рассказывал про коллекцию меню из ресторанов. И вот теперь он кроет саму Викторию матом и даже угрожает.

«Я считаю, что нужно создать петицию или обратиться к президенту, и лишить его звания народного артиста. Мы не заслужили таких народных артистов»,.

- сказала Боня на своей странице в соцсети.