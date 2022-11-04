«Мы не заслужили таких народных артистов»: Боня предлагает лишить Киркорова почетного звания

Модель и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня, осудившая Филиппа Киркорова за оскорбления в адрес Наргиз Закировой, считает, что его нужно лишить звания «Народный артист РФ». По ее словам, певец ведет себя неподобающе, хотя все конфликты он мог бы решать мирным путем.
«Если ты считаешь, что она не права, тогда скажи это такими словами, чтобы было понятно. Потому что иначе ты не лучше, ты опускаешься на такой же уровень. И я считаю, что артист, который является народным артистом России, не имеет права оскорблять женщин»,
- заявила Виктория.
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Она напомнила, что Киркоров делает это не впервые. Все помнят историю про «розовую кофточку», затем он послал в известном направлении журналистку, которой рассказывал про коллекцию меню из ресторанов. И вот теперь он кроет саму Викторию матом и даже угрожает.
«Я считаю, что нужно создать петицию или обратиться к президенту, и лишить его звания народного артиста. Мы не заслужили таких народных артистов»,.
- сказала Боня на своей странице в соцсети.