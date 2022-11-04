«Испанский стыд»: Боня объяснила, почему на самом деле вмешалась в конфликт Киркорова и Наргиз

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня имела неосторожность вступиться за певицу Наргиз, которую растоптал Филипп Киркоров со сцены в ответ на осуждение своих концертов в Узбекистане. Боня осудила поступок поп-короля. И открыла ящик Пандоры: разъяренный артист сначала матом оскорбил ее прилюдно, а затем пришел в личные сообщения и стал угрожать.

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Боня обнародовала переписку с Киркоровым. И подписчикам объяснила, почему на самом деле вмешалась в конфликт двух артистов.