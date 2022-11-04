«Бузова, оказывается, нормально поет»: пользователи Сети смеются над Киркоровым, не попавшим в ноты в Ташкенте

Певец Филипп Киркоров стал объектом шуток в Сети после того, как во время выступления в столице Узбекистана не попал в ноты, исполняя знаменитую «Цвет настроения синий». Десятки тысяч человек посмотрели видозапись неудачного отрывка концерта и тут же принялись обсуждать певца.
«Король уже не тот», «сплошной конфуз», «а Бузова, оказывается, нормально поет» - пишут комментаторы.
Впрочем, нашлись и защитники, в первую очередь те, кто присутствовал на том концерте.
«Я лично была на этом концерте в Ташкенте, он отпахал его от и до, это просто неудачные вырезки. Начало было под фонограмму - две песни, так как на Филиппе были неподъемные костюмы. А все остальное живьём, 3 часа! Каждая песня как спектакль! А про Наргиз он правильно сказал, нечего выпендриваться! Мы гостеприимный народ, а она дитя Америки, там росла и жила почти всю жизнь, свою страну бросила, это она «понаехала»,
- заявила женщина.
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Имя Киркорова вот уже несколько дней не сходит со страниц Интернет-изданий и многочисленных Telegram-каналов. Народ продолжает обсуждать конфликт, разгоревшийся между ним и узбекской певицей Наргиз Закировой.
Справедливости ради, отметим, что все начала сама Наргиз. Она первой задела Филиппа Бедросовича на своей странице в соцсети. Тот ответил ей онлайн, а затем «прошелся» по финалистке шоу «Голос» во время концерта в Ташкенте, прямо со сцены назвав ее «уродиной».
Никто из российских знаменитостей вступать в конфликт не стал, чтобы не оказаться «крайним». Смелость проявила лишь бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, которая уже много лет живет в Монако. Она осудила Киркорова, сказав, что мужчина не должен так оскорблять женщину при полном зрительском зале.
Король российской поп-музыки сперва ответил ей матом в открытую, а затем перешел в личные сообщения и обрушился на девушку с угрозами.