«Бузова, оказывается, нормально поет»: пользователи Сети смеются над Киркоровым, не попавшим в ноты в Ташкенте

Певец Филипп Киркоров стал объектом шуток в Сети после того, как во время выступления в столице Узбекистана не попал в ноты, исполняя знаменитую «Цвет настроения синий». Десятки тысяч человек посмотрели видозапись неудачного отрывка концерта и тут же принялись обсуждать певца.

«Король уже не тот», «сплошной конфуз», «а Бузова, оказывается, нормально поет» - пишут комментаторы.

Впрочем, нашлись и защитники, в первую очередь те, кто присутствовал на том концерте.

«Я лично была на этом концерте в Ташкенте, он отпахал его от и до, это просто неудачные вырезки. Начало было под фонограмму - две песни, так как на Филиппе были неподъемные костюмы. А все остальное живьём, 3 часа! Каждая песня как спектакль! А про Наргиз он правильно сказал, нечего выпендриваться! Мы гостеприимный народ, а она дитя Америки, там росла и жила почти всю жизнь, свою страну бросила, это она «понаехала»,

- заявила женщина.

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