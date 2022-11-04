Каролина Севастьянова дала понять, что рассталась со своим состоятельным бойфрендом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова дала понять, что рассталась со своим бойфрендом, и теперь ее сердце свободно. На вопрос подписчика в соцсетях, почему 27-летняя чемпионка до сих пор не замужем, ведь людям так хочется увидеть ее невестой, Каролина ответила: «Еще долго не увидите!».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Избранником Севастьяновой был состоятельный бизнесмен Александр Мазанов. Пара вместе с 2016 года, он проживает в Монако, и девушка проводила большую часть своего времени с ним на Лазурном берегу. Кстати, в конце октября красавица вернулась из Европы в Москву, а в настоящее время улетела в Армению с подругой.