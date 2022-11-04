Продали родину? За израильское гражданство Пугачева с двойняшками получили миллион

А осенью документы новой страны получили и девятилетние двойняшки Лиза и Гарри Галкины. Но это не все новости с Земли Обетованной. Оказалось, вслед за паспортами новоиспеченные израильские подданные получают неплохую финансовую поддержку. Об этом поведал адвокат Андрей Алешкин.

«Первые полгода правительство Израиля поддерживает новоиспеченных репатриантов ежемесячным пособием - около 45 тысяч рублей в месяц. На семью из четырех человек за шесть месяцев набегает приличная сумма: около 1 млн рублей», - ссылается kp.ru на Алешкина.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента