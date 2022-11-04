Зона бикини – напоказ: Клава Кока отказалась от белья ради горячего внешнего вида

Певица Клавдия Кока доверяет свой стиль младшей сестре Ладе Высоковой. Но регулярно попадает под критику из-за внешнего вида. Спорные наряды одних поклонников приводят в восторг, других заставляют плеваться.

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На этот раз Кока нарядилась в комплект, состоящий из лифа, рукавов в сетку и легинсов со шнуровкой на бедрах. Такой прикид потребовал от Клавы модных жертв: ей пришлось отказаться от нижнего белья ради красивого результата. В зоне бикини отсутствие трусиков бросилось людям в глаза, и такой поворот в этот раз устроил фанатов – они закидали любимку «огоньками» в ответ.