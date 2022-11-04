Постоянный гость: Даня Милохин «отрывается» на яхте Джигана и Оксаны Самойловой в Дубае (видео)

Известный российский тиктокер Даня Милохин, скандально покинувший проект «Ледниковый период», два дня назад вернулся в Россию. Как оказалось, ненадолго - сегодня он опять в Дубае и опять проводит время в компании Оксаны Самойловой, рэпера Джигана и их детей.
Самойлова опубликовала на своей странице видео, на котором Даня танцует с ее средней дочкой на борту их яхты. На другом видео они уже на суше и большой компанией обедают в ресторане.
Напомним, что в конце октября Милохин уже был гостем семьи Джигана - в том же Дубае они встречались на тусовке блогеров.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Уход тиктокера из «Ледникового периода» стал большим потрясением для всех зрителей и участников проекта, особенно для партнерши Дани - Евгении Медведевой. После случившегося она даже отписалась от него в соцсетях.