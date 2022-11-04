«Эпоха»: Бородина отреагировала на уход Харламова из Comedy Club

Резидент Comedy Club Гарик Харламов сообщил, что покидает шоу. Артист написал в своих соцсетях: «Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй! А я спать». Новость стала шоком для его поклонников. Не все коллеги с телеканала были в курсе.

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Ксения Бородина, которая также работает на ТНТ, отреагировала на кадровые изменения в комедийном шоу. Она перепостила новость об уходе Харламова.

«Целая эпоха! Жаль», - написала Бородина.

С ней согласились ее подписчики. Люди не хотят, чтобы Харламов покидал проект, и высказывают свои сожаления о этом.

«Как жаль», «Без него камеди-не камеди», «Самый крутой! Без него камеди будет не тот, однозначно!», «Да они с Волей отличный дуэт были», «Я думала это шутка! без Гарика камеди не то», «Уходят самые смешные», - пишут фолловеры.