Мобилизованные и контрактники получат единовременную выплату 195 тысяч рублей

Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим

Российские контрактники и мобилизованные получат единовременную выплату. Фото: соцсети

Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Мобилизованные россияне, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 2 ноября 2022 года, получат единовременную финансовую помощь в размере 195 тысяч рублей.

Указ главы государства был опубликован на официальном сайте Кремля.

В соответствии с документом, выплата полагается мобилизованным гражданам РФ и призывникам (за исключением курсантов военных учебных и высших учебных заведений), а также россиянам и иностранцам, заключившим контракт на один год и более.

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Правительству РФ поручено определить порядок осуществления данной выплаты и обеспечить финансирование связанных с этим расходов.

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