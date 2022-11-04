Мобилизованные и контрактники получат единовременную выплату 195 тысяч рублей

Мобилизованные россияне, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 2 ноября 2022 года, получат единовременную финансовую помощь в размере 195 тысяч рублей.

Указ главы государства был опубликован на официальном сайте Кремля.

В соответствии с документом, выплата полагается мобилизованным гражданам РФ и призывникам (за исключением курсантов военных учебных и высших учебных заведений), а также россиянам и иностранцам, заключившим контракт на один год и более.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»