«Мы переписываемся»: Шура не перестал дружить с Наргиз Закировой

Шура

Шура. Фото: Global Look Press

Российские артисты один за другим вступают в конфликт с покинувшей страну певицей.

На фоне резких высказываний Филиппа Киркорова об исполнительнице Наргиз Закировой Шура не побоялся заявить о теплых отношениях с гражданкой США.

Шура назвал имена тех певиц, с кем у него установились крепкие связи.

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«Я дружу с Ирочкой Аллегровой, Любовью Успенской, Лолитой Милявской, Наргиз Закировой. К сожалению, Наргиз теперь нет в России, но мы переписываемся», – признался Шура.

 

 

«С Ирой Аллегровой видеться часто невозможно, она ведет обособленный образ, у нее свой домик, даже не один, а три», — поделился артист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее Наргиз Закирова на корпоративах в Узбекистане исполнила песни Максима Фадеева.

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