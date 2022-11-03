«Мы переписываемся»: Шура не перестал дружить с Наргиз Закировой

На фоне резких высказываний Филиппа Киркорова об исполнительнице Наргиз Закировой Шура не побоялся заявить о теплых отношениях с гражданкой США.

Шура назвал имена тех певиц, с кем у него установились крепкие связи.

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