«Мы переписываемся»: Шура не перестал дружить с Наргиз Закировой

На фоне резких высказываний Филиппа Киркорова об исполнительнице Наргиз Закировой Шура не побоялся заявить о теплых отношениях с гражданкой США.
Шура назвал имена тех певиц, с кем у него установились крепкие связи.
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«Я дружу с Ирочкой Аллегровой, Любовью Успенской, Лолитой Милявской, Наргиз Закировой. К сожалению, Наргиз теперь нет в России, но мы переписываемся», – признался Шура.
«С Ирой Аллегровой видеться часто невозможно, она ведет обособленный образ, у нее свой домик, даже не один, а три», — поделился артист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Наргиз Закирова на корпоративах в Узбекистане исполнила песни Максима Фадеева.