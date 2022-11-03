«С таким паричком! Обманываем зрителя»: Кудрявцева в черном костюме застала Федункив в гримерке без прекрас

На кадрах Кудрявцева прогуливалась по коридорам и зашла в гримерку. Там к съемка готовилась Марина Федункив. К слову, они являются ровесницами.

«А кто это у нас здесь сидит? С такой прической!» – запела блондинка. «С таким паричком! Обманываем зрителя! Своих там осталось.. Когда говорят, сильная женщина не может плакать у окна, потому что черепок уже видно», – рассмешила ее Федункив.

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