«С таким паричком! Обманываем зрителя»: Кудрявцева в черном костюме застала Федункив в гримерке без прекрас

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что вела «Песню года», «Новую волну» и множество премий. Блондинка и в 51 года остается звездой экрана. Она может похвастаться моложавой внешностью. Также стилисты подбирают ей каждый раз новые образы, поэтому она выглядит модно.
На этот раз осень для Леры выдалась особенно насыщенная. Она в день появляется на нескольких площадках. Обычно телеведущая делится кадрами с дочкой Марией, которая встречает ее с работы. Но теперь блондинка показала закулисье.
На кадрах Кудрявцева прогуливалась по коридорам и зашла в гримерку. Там к съемка готовилась Марина Федункив. К слову, они являются ровесницами.
«А кто это у нас здесь сидит? С такой прической!» – запела блондинка.
«С таким паричком! Обманываем зрителя! Своих там осталось.. Когда говорят, сильная женщина не может плакать у окна, потому что черепок уже видно», – рассмешила ее Федункив.
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Лера отметилась в черном костюме с белой рубашкой. Образ она дополнила белыми кроссовками, поддержав молодежный стиль.
Поклонники пришли в восторг от того, как она выглядит. Марина тоже получила массу комплиментов. «Какие классные», «Истории в гримерках просто роскошные», «Как прикольно, когда можно смеяться над собой», — стали писать подписчики.
Марина Федункив и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети