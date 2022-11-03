Черная шерсть и белые колготки: Светлана Бондарчук продемонстрировала новый модный образ

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, Светлана Бондарчук, продемонстрировала на своей странице в социальной сети новый и весьма оригинальный модный look. Он состоит из мохнатой мини-юбки с блестящими нитями, аналогичного верха с широкими острыми плечами, белых капроновых колготок и туфель-лодочек на низком каблуке.
Привлекают к себе внимание и длинные острые ногти Светланы, покрашенные в черный цвет. С их помощью она характерными движениями рук изображала представительницу семейства кошачьих.
Подписчики тут же отметили в комментариях женственность 53-летней модели и ее стройные ноги. Кто-то сказал, что с прической каре она похожа на Алену Свиридову, а шутники добавили, что идея костюма была позаимствована у йети, в то время как колготки — у Верки Сердючки.
Кстати, последняя в ближайшую субботу собирается пустить с молотка Rolls-Royce 1974 года — любимую машину лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Артист Андрей Данилко (настоящее имя Сердючки) приобрел этот автомобиль в 2013 году и теперь согласился расстаться с ней ради благотворительности.