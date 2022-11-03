Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя первый раз появится на экране

Наследница одной из самых красивых женщин мира Моники Беллуччи пошла по стопам матери и дебютирует в кино.

Дева Кассель стала известна благодаря своим родителям и природной красоте. Модель к своим 18 годам успела сняться для обложек самых модных журналов и прошлась по знаменитым подиумам.

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И теперь Дева готова покорять кинематограф. Кассель исполнит роль дерзкой натурщицы Амелии. Героиня модели знакомит свою младшую приятельницу Джинни с богемными художниками, среди которых та встречает первую любовь. Об этом сообщили в variety.com.

В основу фильма ляжет роман «Прекрасное лето» Чезаре Павезе.