Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя первый раз появится на экране

Наследница одной из самых красивых женщин мира Моники Беллуччи пошла по стопам матери и дебютирует в кино.
Дева Кассель стала известна благодаря своим родителям и природной красоте. Модель к своим 18 годам успела сняться для обложек самых модных журналов и прошлась по знаменитым подиумам.
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И теперь Дева готова покорять кинематограф. Кассель исполнит роль дерзкой натурщицы Амелии. Героиня модели знакомит свою младшую приятельницу Джинни с богемными художниками, среди которых та встречает первую любовь. Об этом сообщили в variety.com.
В основу фильма ляжет роман «Прекрасное лето» Чезаре Павезе.
Напомним, ранее Дева Кассель повеселилась на дне рождения Тины Кунаки. Разница между моделями семь лет. Примечательно, что первая является падчерицей второй. Отец Девы Кассель после расставания с Моникой Беллуччи обрел счастье с молодой манекенщицей.