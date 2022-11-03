«Я поверила в Бога, хочу жить»: как жену Ивлева изменила борьба с раком

30-летняя жена Константина Ивлева Валерия не на шутку перепугала поклонников в соцсети сообщением об онкологии. Как оказалось, девушка победила болезнь пять лет назад, но лишь сейчас решилась откровенно рассказать о ней.
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Супруга телеведущего призналась, что борьба с раком очень сильно изменила ее. Она отказалась от «разгульного» образа жизни и стала следить за здоровьем.
«Я помню, когда я вышла из больницы, я думала, как я все хочу! Как я хочу учиться, жить, вести здоровый образ жизни, правильно питаться! Я тогда перестала есть мясо», — рассказала Валерия.
Девушка отметила, что болезнь буквально разделила ее жизнь на до и после. Она перестала врать другим даже в мелочах и поверила в Бога.
Валерия призвала своих поклонников не тратить жизнь на вредные привычки, заботиться о здоровье и оберегать близких.
«Когда я лежала в больнице, то ходила молиться в церковь на территории и поверила в Бога. Тот период стал для меня переключателем. Не прожигайте жизнь на тусовки! Цените свою жизнь», — поделилась Ивлева.