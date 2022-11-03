«Опустился ниже плинтуса»: любовница Шаляпина пристыдила Киркорова

На днях Филипп Киркоров выругался в адрес Наргиз Закировой. Певец назвал коллегу «уродиной».

Возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан осудила поведение поп-короля. Она отметила, что артист не должен был позволять себе так выражаться со сцены, поскольку поклонники берут с него пример.

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