«Опустился ниже плинтуса»: любовница Шаляпина пристыдила Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-короля раскритиковали многие знаменитости.

На днях Филипп Киркоров выругался в адрес Наргиз Закировой. Певец назвал коллегу «уродиной». 

Возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан осудила поведение поп-короля. Она отметила, что артист не должен был позволять себе так выражаться со сцены, поскольку поклонники берут с него пример.

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«Он должен проявлять благородство и не опускаться до унижения женщины. Со стороны Наргиз я в этой ситуации не увидела ничего скандального. А вот Киркоров опустился ниже плинтуса», — высказалась Ольга.

Сан отметила, что Киркорову стоило бы уладить конфликт цивилизованно и извиниться перед коллегой. 

«Филипп Бедросович — импульсивный мужчина, который не стесняется в выражениях. Любые вопросы можно регулировать путем переговоров, а не оскорблений», — подытожила артистка в беседе с PROZVEZD.

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