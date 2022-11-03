«Батюшки, плюс 50 лет!»: Яна Кошкина сменила имидж, представ с каре

Яна Кошкина уже давно знакома зрителям. Она одно время была ведущей шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Потом актриса снялась в сериале «Домашний арест». А также она участница юмористического шоу «Однажды в России». Артистка всегда привлекает к себе внимание благодаря внешности.
В последнее время Яна активно снимается в новых проектах. Она появится в шоу с Ксенией Бородиной «Женский клуб». По всей видимости, актрисе захотелось преобразить. В соцсети она выложила кадры, на которых предстала в мерцающем наряде. При это Кошкина была с темными волосыми. Ей сделали каре. Звезде также сделали макияж с алыми губами.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
«Боже, вы помните меня такой? В таком вот черном цвете? Батюшки, сразу плюс 50 лет. Треш», – заявила она.
Кошкина попросила, чтобы ей больше не говорили, что брюнеткой ей быть лучше. Скорее всего, это только парик. Уже длительное время актриса носит каштановые локоны ниже плеч.