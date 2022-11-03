«Батюшки, плюс 50 лет!»: Яна Кошкина сменила имидж, представ с каре

В последнее время Яна активно снимается в новых проектах. Она появится в шоу с Ксенией Бородиной «Женский клуб». По всей видимости, актрисе захотелось преобразить. В соцсети она выложила кадры, на которых предстала в мерцающем наряде. При это Кошкина была с темными волосыми. Ей сделали каре. Звезде также сделали макияж с алыми губами.

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