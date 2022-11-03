«Пора уступать дорогу молодым!»: Гарик Харламов об уходе с должности ведущего Comedy Club

Резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он больше не будет вместе с Павлом Волей вести это популярное юмористическое шоу.
Ранее стало известно, что Харламова в Comedy Club заменит другой резидент — Андрей Бебуришвили. Уже в ближайшем выпуске шоу Воля должен представить его зрителям как своего нового соведущего.
«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать»,
— написал Харламов на своей странице в соцсети.
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Напомним, в октябре стало известно, что Соединенные Штаты решили ввести против Харламова персональные санкции. Таким образом, артист попадает в компанию других российских знаменитостей, таких как Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Никита Михалков, Валерий Гергиев и другие.