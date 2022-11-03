«Были немножко фричайлд»: Катя IOWA подтвердила беременность

Солистка группы IOWA — Катя — рассказала, почему долго не рожала. А также знаменитость показала большой животик.
Певица отметила, что со здоровьем у нее все в порядке. Гастроли и желание пожить для себя не давали Кате и ее возлюбленному завести детей. Однако в последнее время в семье IOWA произошли изменения.
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«В СМИ пишут, что 15 лет мы не могли завести детей. К счастью, все без драмы: мы просто кайфовали, были немножко фричайлд, писали песни, летали по разным городам и странам и почти не появлялись дома, просто настало время… Другое время. Мы накопили, пора поделиться!» — написала артистка в комментариях под фото.
Напомним, ранее Катю подловили в магазине детской одежды. Тогда знаменитость заподозрили в беременности.
Беременная Катя IOWA. Фото: соцсети