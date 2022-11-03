«Были немножко фричайлд»: Катя IOWA подтвердила беременность

Солистка группы IOWA — Катя — рассказала, почему долго не рожала. А также знаменитость показала большой животик.

Певица отметила, что со здоровьем у нее все в порядке. Гастроли и желание пожить для себя не давали Кате и ее возлюбленному завести детей. Однако в последнее время в семье IOWA произошли изменения.

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