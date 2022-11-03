«Полтора месяца лежала в онкоцентре»: жена Ивлева рассказала о борьбе с раком

30-летняя жена Константина Ивлева Валерия не на шутку перепугала поклонников в соцсети сообщением об онкологии. Как оказалось, девушка уже победила болезнь, однако лишь сейчас решилась откровенно рассказать о ней.

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По словам Валерии, рак у нее обнаружили в 2017 году. Борьба с недугом была сложной. В какой-то момент химиотерапия перестала приносить результаты. К счастью, в итоге организм справился со страшной болезнью.