«Он повзрослел»: Басков поразил Миро своей чуткостью

Некоторых артистов часто критикуют за то, что они не ходят на похороны коллег. А вот Николай Басков таких претензий не получает. Певец старается провожать в последний путь даже тех, с кем не был близко знаком.

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В программе «Жизнь и судьба» вокалист признался, что важность церемоний прощания осознал после смерти отца. Говоря об этом, он не смог сдержать слез.

Лена Миро восхитилась откровенностью и размышлениями артиста.