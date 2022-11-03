«Он повзрослел»: Басков поразил Миро своей чуткостью

Николай Басков. Фото: Global Look Press

Николай Басков. Фото: Global Look Press

Блогерша похвалила артиста.

Некоторых артистов часто критикуют за то, что они не ходят на похороны коллег. А вот Николай Басков таких претензий не получает. Певец старается провожать в последний путь даже тех, с кем не был близко знаком.

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В программе «Жизнь и судьба» вокалист признался, что важность церемоний прощания осознал после смерти отца. Говоря об этом, он не смог сдержать слез. 

Лена Миро восхитилась откровенностью и размышлениями артиста.

«Очень хочется похвалить Николая за чуткость. Он повзрослел, осознал, как важно проститься с покойным, даже если он тебе не самый близкий. Басков прощается искренне, потому что уверен, что проститься нужно. Молодец, Николай», — написала блогерша. 

По материалам сайта lena-miro.ru

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