«Вот это живот! Такой не скрыть»: Бузова в джинсах клеш и атласном топе-бюстье засветила раздобревшие формы

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Сначала она прославилась благодаря шоу «Дом-2», а потом пережила развод с Дмитрием Тарасовым и начала петь. Блондинка продолжает активно строить карьеру. Немало внимания она уделяет внешности. И хоть звезда утверждает, что держит себя в форме, поклонники не перестают ее критиковать.
Обычно Ольга частая гостья на вечеринках и светских раутах. На днях она посетила вечеринку президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. Певица тогда предстала на публике без макияжа. Поклонники едва ее узнали.
На этот раз Бузова поделилась кадрами, которые еще больше озадачили фанатов. Она дефилировала по улице в джинсах клеш и пудровом атласном топе-бюстье. Телеведущая подчеркнула округлые бедра и обнажила выпирающий живот.
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Поклонники поразились тому, как она поправилась. Многие признались, что с трудом поверили глазам. «А что такая опухшая, фильтры закончились?», «На животе пропал рельеф! Такой пончик торчит», «Оля, ты не в форме», «Вот это живот! Такой не скрыть», «Скоро наряды XXL придется носить», — стали писать пользователи Сети.