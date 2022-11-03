«Вот это живот! Такой не скрыть»: Бузова в джинсах клеш и атласном топе-бюстье засветила раздобревшие формы

На этот раз Бузова поделилась кадрами, которые еще больше озадачили фанатов. Она дефилировала по улице в джинсах клеш и пудровом атласном топе-бюстье. Телеведущая подчеркнула округлые бедра и обнажила выпирающий живот.

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