«Я не боюсь тебя, Филя»: оскорбленная Боня назвала Киркорова быдлом

На днях Филипп Киркоров выругался в адрес Наргиз Закировой. Певец назвал коллегу «уродиной».

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На защиту артистки встала Виктория Боня, заявившая, что настоящий мужчина никогда бы не позволил себе таких слов в адрес женщины.

Поп-король не оставил комментарий модели без внимания, ответив на него сообщением с нецензурной бранью. Экс-участница «Дома-2» не постеснялась опубликовать послание Киркорова и публично ответила.