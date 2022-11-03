«Я не боюсь тебя, Филя»: оскорбленная Боня назвала Киркорова быдлом

На днях Филипп Киркоров выругался в адрес Наргиз Закировой. Певец назвал коллегу «уродиной».
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На защиту артистки встала Виктория Боня, заявившая, что настоящий мужчина никогда бы не позволил себе таких слов в адрес женщины.
Поп-король не оставил комментарий модели без внимания, ответив на него сообщением с нецензурной бранью. Экс-участница «Дома-2» не постеснялась опубликовать послание Киркорова и публично ответила.
«Как постыдно себя ведут мужчины! Хотя нет, мужчины себя так никогда не ведут. Из мужского здесь только пол. Я не боюсь тебя, Филя! Ты ничем не отличаешься от тех, с кем я выросла во дворе. Быдло, у которого ноль интеллекта, потому что не умеют разговаривать, могут лишь лаять», — написала Боня в соцсети.