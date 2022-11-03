«Прилетит тебе, тварь!»: Киркоров жестко припугнул Боню

Боня ответила довольно сдержанно.

«Уровень интеллекта прям отражен в каждом слове! Жалкое зрелище. Только я не боюсь тебя. И в глаза тебе скажу еще раз — это дно», — написала Виктория, опубликовав комментарий артиста в соцсети.