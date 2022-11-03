«Прилетит тебе, тварь!»: Киркоров жестко припугнул Боню

На днях Филипп Киркоров выругался в адрес Наргиз Закировой. Певец назвал коллегу «уродиной».
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На защиту артистки встала Виктория Боня, за что ей также досталось от поп-короля. После публичной перепалки Филипп Бедросович написал экс-звезде «Дома-2» личное сообщение. Большую его часть составила нецензурная брань.
«Ну, держись! Прилетит тебе очень скоро, тварь!» — заявил Киркоров.
Боня ответила довольно сдержанно.
«Уровень интеллекта прям отражен в каждом слове! Жалкое зрелище. Только я не боюсь тебя. И в глаза тебе скажу еще раз — это дно», — написала Виктория, опубликовав комментарий артиста в соцсети.