«Какими красавчиками они стали!»: Айза запечатлела подросших детей на Бали

Айза

Айза. Фото: соцсети 

Бывшая жена Гуфа похвасталась своими наследниками.

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Азы-Лилуны Ай появилась фотография из семейного альбома. Знаменитость запечатлела сыновей Сэма и Элвиса в одном из ресторанов Бали.

Отметим, что Бали очень нравится экс-возлюбленной рэпера Гуфа. Айза несколько раз была на острове. И ей всегда хочется туда вернуться, когда она чувствует духовное опустошение.

Недавно Айза вместе со старшим сыном Сэмом и малышом Элвисом вновь прилетела на любимый остров. 

 

Айза сфотографировала своих любимчиков в одном из ресторанов Бали. Памятный кадр телеведущая показала своим поклонникам.

«Вот это мужчинки», «Какими красавчиками они стали!», «Айза, Сэм уже разбивает сердца, неверное», «Какой милашка Элвис», — написали в комментариях фанаты Айзы.

Напомним, старший сын Айзы родился в браке с исполнителем Гуфом. А младшего наследника блогер родила от бизнесмена Дмитрия Анохина. 

Дети Айзы. Фото: соцсети 

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  