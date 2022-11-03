«Какими красавчиками они стали!»: Айза запечатлела подросших детей на Бали

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Азы-Лилуны Ай появилась фотография из семейного альбома. Знаменитость запечатлела сыновей Сэма и Элвиса в одном из ресторанов Бали.
Отметим, что Бали очень нравится экс-возлюбленной рэпера Гуфа. Айза несколько раз была на острове. И ей всегда хочется туда вернуться, когда она чувствует духовное опустошение.
Недавно Айза вместе со старшим сыном Сэмом и малышом Элвисом вновь прилетела на любимый остров.
Айза сфотографировала своих любимчиков в одном из ресторанов Бали. Памятный кадр телеведущая показала своим поклонникам.
«Вот это мужчинки», «Какими красавчиками они стали!», «Айза, Сэм уже разбивает сердца, неверное», «Какой милашка Элвис», — написали в комментариях фанаты Айзы.
Напомним, старший сын Айзы родился в браке с исполнителем Гуфом. А младшего наследника блогер родила от бизнесмена Дмитрия Анохина.
Дети Айзы. Фото: соцсети