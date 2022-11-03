Просто идеальный стиль: Кети Топурия в самых модных брюках сезона скрыла все изъяны фигуры

3 ноября Топурия отправилась в салон красоты. Она решила покрасоваться в водолазке и модных брюках палаццо с высокой талией. Такие брюки визуально стройнят. Певица выдержала аутфит в цвете мокрого асфальта. Она подчеркнул свою талию и визуально сделала ноги еще длиннее.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие стали адресовать ей комплименты. «Как можно так стильно выглядеть, даже в таких простых вещах», «Вау, какая фигура», «Просто сразили силуэтом», «Теперь буду искать такие брюки», «Вы всегда выглядите бесподобно», — стали писать подписчики звезды.