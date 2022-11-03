Просто идеальный стиль: Кети Топурия в самых модных брюках сезона скрыла все изъяны фигуры

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является частью группы «А’Студио». Примечательно, что артистка выпустила множество хитов. На сцене зачастую она появляется в ярких и женственных нарядах. Певица умеет подчеркивать свои достоинства. После вторых родов она быстро вернулась в форму.
В свои 36 лет Топурия уже растит двоих детей: дочку Оливию от первого брака и сына Адама от Льва Деньгова. Несмотря на свою занятость, артистка успевает уделять время и наследникам, и карьере. При этом она всегда предстает в идеальных образах.
3 ноября Топурия отправилась в салон красоты. Она решила покрасоваться в водолазке и модных брюках палаццо с высокой талией. Такие брюки визуально стройнят. Певица выдержала аутфит в цвете мокрого асфальта. Она подчеркнул свою талию и визуально сделала ноги еще длиннее.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие стали адресовать ей комплименты. «Как можно так стильно выглядеть, даже в таких простых вещах», «Вау, какая фигура», «Просто сразили силуэтом», «Теперь буду искать такие брюки», «Вы всегда выглядите бесподобно», — стали писать подписчики звезды.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды