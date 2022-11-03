«Не так страшен, как его малюют»: Шаляпин заступился за Разина

«Я с уважением отношусь к Андрею. Он не так страшен, как его малюют СМИ. На самом деле он достаточно добрый и искренний человек. Группа «Ласковый май» обязана успехом ему в том числе, его умению прорваться. Это его большая заслуга», — высказался Шаляпин.