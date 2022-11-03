«Не так страшен, как его малюют»: Шаляпин заступился за Разина

После смерти Юрия Шатунова на Андрея Разина обрушилась волна негатива. Некоторые поклонники покойного певца заявили, что его здоровье пошатнулось из-за судов с продюсером группы «Ласковый май».
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В беседе с порталом Teleprogramma.pro за шоумена неожиданно заступился Прохор Шаляпин. Выпускник «Фабрики звезд» заверил, что знает Разина как доброго и искреннего человека.
«Я с уважением отношусь к Андрею. Он не так страшен, как его малюют СМИ. На самом деле он достаточно добрый и искренний человек. Группа «Ласковый май» обязана успехом ему в том числе, его умению прорваться. Это его большая заслуга», — высказался Шаляпин.