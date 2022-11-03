«Хороша»: Наталья Рудова похвасталась дубленкой оверсайз с плюшевым мехом — хитом зимы

На видео Рудова покрасовалась в белом свитере свободного кроя и лосинах. Она надела дубленку оверсайз карамельного цвета с плюшевым белым мехом. Лук дополняли сапоги-трубы в тон. По словам актрисы, такой наряд ее покорил. Она также примерила дубленку в черном цвете, которую сочетала с джинсами с низкой посадкой.

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