«Хороша»: Наталья Рудова похвасталась дубленкой оверсайз с плюшевым мехом — хитом зимы

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что большое количество поклонников у нее появилось после съемок в сериале «Татьянин день». Она активно снимается в новых проектах. Примечательно, что в свои 39 лет артистка может похвастаться стройностью. Она также регулярно выходит в свет в женственных нарядах.
На этот раз Рудова решила пополнить гардероб. Зимой она намерена выглядеть стильно. На этот раз блондинка выбрала не шубу и не пуховик. Она устроила распаковку на камеру, отдав предпочтение отечественному бренду.
На видео Рудова покрасовалась в белом свитере свободного кроя и лосинах. Она надела дубленку оверсайз карамельного цвета с плюшевым белым мехом. Лук дополняли сапоги-трубы в тон. По словам актрисы, такой наряд ее покорил. Она также примерила дубленку в черном цвете, которую сочетала с джинсами с низкой посадкой.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Смотрите, какая крутая дубленочка ко мне пришла. Успели привезти. Просто офигенская! Такая теплая, мягкая, уютная! Посмотрите, российский бренд, итальянская овчина! Какая крутая фурнитура, грубая, красивая, внутри все красиво сшито! Конечно, я не удержалась! Взяла еще черную на каждый день! Хороша! Я такая уютная конфета! Я готова к зиме, ура!» — заявила она.