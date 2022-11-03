Две тройки в аттестате и «звездная» одноклассница: бывший муж Бузовой поделился интересными фактами из жизни

Футболист Дмитрий Тарасов решил поделиться с подписчиками интересными фактами из своего детства. В течение дня он задавал им вопросы, предоставляя четыре варианта ответов, где правильным был лишь один. Нужно признаться, что верно ответить на все вопросы могут лишь ярые фанаты Дмитрия.
Те же, кто мало что о нем знает, благодаря викторине выяснили, что в детстве Тарасов разбил футбольным мячом более 10 плафонов, что однажды отец отлупил его ремнем, что его никогда не выгоняли с тренировок, а его одноклассницей была певица Юлия Савичева.
Дмитрий также поведал о своей любви к группе «Любэ» и двух тройках в своем школьном аттестате. Последний факт приятно удивил всех хейтеров, а также тех, кто привык считать футболистов глупыми.
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35-летний Тарасов — бывший супруг певицы и звезды «Дома-2» Ольги Бузовой. Они состояли в браке на протяжении пяти лет, но разошлись, так как футболист хотел завести детей и иметь большую крепкую семью, Ольга же мечтала о карьере.
В январе 2018 года Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко. С тех пор они успели обзавестись двумя дочерьми и сыном.