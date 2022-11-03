«Исконно русское удовольствие»: Анна Хилькевич вместе с дочками устроила банный день

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич разместила в личном микроблоге кадры из банного комплекса.
Знаменитость вместе с двумя дочками насладилась водными процедурами и попарилась ароматными вениками.
«Вот это мое упущение, конечно. Это ж сколько я лет могла получать невероятное, да еще и исконно русское удовольствие от бани», — призналась Хилькевич.
«Помню, глядя на любителей бани, всегда думала, что тут явно все не просто так. Это точно что-то крутое, раз такое большое количество обожателей бани. И тут мое время пришло», — добавила актриса.
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Понравилось в бане и дочкам Хилькевич.
Хилькевич с дочками. Фото: соцсети