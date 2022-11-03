«Теперь корона на Урале»: жена Вячеслава Мясникова выиграла Международный конкурс красоты

Вячеслав Мясников с женой

Вячеслав Мясников с женой. Фото: соцсети 

Надежда Мясникова победила среди участниц Lady World 2022.

Возлюбленная звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова завоевала корону на конкурсе Lady World 2022.

В международном соревновании участвовали 22 женщины из девяти стран мира. В финале конкурса в Сочи победительницей стала Надежда Мясникова. Она стала Queen World — королевой мира 2022.

«Теперь корона на Урале!» — заявил ее муж Вячеслав Мясников после конкурса в беседе с ural.kp.ru.

 

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«Он и уговорил меня участвовать в конкурсе. Мне очень захотелось перемен, каких-то новых эмоций, хоть и немного волнительных. А Слава поддержал и сказал обязательно попробовать. Я воспринимаю этот конкурс как некое приключение в моей жизни», — призналась жена Мясникова.

 

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