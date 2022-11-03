Шорты в горох, волосы ниже талии: возлюбленная Эмина поделилась кадрами с отдыха с подросшей дочкой певца

На этот раз Гаврилова целый месяц не выходила на связь с поклонниками. А 3 ноября она поделилась кадрами с курорта. Светская львица приехала на море. С собой она взяла подросшую наследницу. На фото Афина предстала в шортах в горох и сливочной летящей блузке. У нее волосы отрасли до талии. А вот лицо дочки пара пока не показывает.

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