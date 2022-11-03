Шорты в горох, волосы ниже талии: возлюбленная Эмина поделилась кадрами с отдыха с подросшей дочкой певца

Эмин Агаларов давно стал популярным певцом. Ко всему прочему, он также успешный бизнесмен и создатель фестиваля «Жара». Артист успевает не только заниматься карьерой, но и уделять внимание детям. От первого брака у него есть сыновья Али и Макаил. Также у них растет приемная дочка Амина. А вот вторая жена Алена Гаврилова подарила ему дочку Афину.
Примечательно, что супруги в 2020 году объявили о расставании. Поклонники были очень раздосадованы. Однако недавно Эмин воссоединился с Аленой. Почти все лето они вместе путешествовали.
На этот раз Гаврилова целый месяц не выходила на связь с поклонниками. А 3 ноября она поделилась кадрами с курорта. Светская львица приехала на море. С собой она взяла подросшую наследницу. На фото Афина предстала в шортах в горох и сливочной летящей блузке. У нее волосы отрасли до талии. А вот лицо дочки пара пока не показывает.
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Афина Агаларова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выросла дочка Эмина. Многие посчитали, что влюбленные снова отдыхают вместе. «Какая она конфетка», «Как выросла Афинка», «Эта девочка настоящая принцесса», «Я уверена, что она копия мамы», «Ну что за цветочек», — стали писать пользователи Сети.