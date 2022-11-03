«Не захотят смотреть на копию»: Шяляпин оценил идею возрождения «Ласкового мая»

«Группа «Ласковый май» — это не просто два слова, а именно Юра Шатунов. Людям не будет так интересно смотреть на копию, всем нужен оригинал все равно.

Легенды — это Шатунов и Разин. Их, конечно, заменить невозможно. Можно изобразить, но все равно это будет не настолько эффектно, как если бы они сами вышли на сцену», — высказался певец в беседе с порталом Teleprogramma.pro.