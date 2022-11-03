«Не захотят смотреть на копию»: Шяляпин оценил идею возрождения «Ласкового мая»

На днях Андрей Разин заявил о планах воссоздания группы «Ласковый май». Продюсер заявил, что собирается сделать это в память об экс-солисте коллектива Юрие Шатунове, который скончался 23 июня 2022 года.
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По мнению Прохора Шаляпина, возрожденная группа не сможет повторить успех.
«Группа «Ласковый май» — это не просто два слова, а именно Юра Шатунов. Людям не будет так интересно смотреть на копию, всем нужен оригинал все равно.
Легенды — это Шатунов и Разин. Их, конечно, заменить невозможно. Можно изобразить, но все равно это будет не настолько эффектно, как если бы они сами вышли на сцену», — высказался певец в беседе с порталом Teleprogramma.pro.