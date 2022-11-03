«Без Буси никуда»: Ольга Серябкина показала игры сына с любимым питомцем

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина с сыном и собакой Бусей. Фото: соцсети 

Экс-солистка группы Serebro разместила умилительный ролик в личном микроблоге.

Исполнительница Ольга Серябкина похвасталась подросшим наследником, который резвился с пушистым любимцем семьи.

Серябкина сняла на видео, как сын Лука в голубом комбинезоне играл с черной собачкой Бусей. Питомец Ольги жил с ней еще до рождения долгожданного малыша. 

Знаменитость почти везде появляется с животным. Буся давно стала членом семьи Ольги и сопровождает артистку на значительном жизненном пути.

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Буся застала и беременность хозяйки, и рождение ее сына. Теперь собака певицы стала няней для Луки.

«Без Буси никуда», — такую подпись оставила Ольга в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Ольга Серябкина приготовила тыквенный пирог.

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