«Без Буси никуда»: Ольга Серябкина показала игры сына с любимым питомцем

Знаменитость почти везде появляется с животным. Буся давно стала членом семьи Ольги и сопровождает артистку на значительном жизненном пути.

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Буся застала и беременность хозяйки, и рождение ее сына. Теперь собака певицы стала няней для Луки.