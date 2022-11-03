«Попросили выглядеть по-домашнему»: Бузова в пышном алом платье со шлейфом отметилась на съемках

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она смогла стать одной из самых известных персон в России. Много лет лет артистка вела скандальную телестройку, а теперь она ведущая кулинарного проекта, шоу «Звезды в Африке», а также Ольга является членом жюри в «Фактор.By» в Минске.
Не так давно Ольга вернулась из Сочи. Она решила несколько дней посвятить отдыху. На днях телеведущая посетила вечеринку президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. А накануне она сменила имидж, снова нарастив волосы.
А 3 ноября Бузова приехала на съемки. Она решила показать свой образ. Неожиданно артистка покрасовалась в пышном алом платье из органзы со шлейфом. Наряд с асимметричной юбкой позволил ей подчеркнуть ноги. Лук она дополнили босоножками в тон. Волосы Ольга собрала в волнистый хвост. В ее ушах были крупные сережки.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Ну какова красота! Я в кадр! Когда попросили не сильно наряжаться и выглядеть по-домашнему. Небольшой шлейф, чуть-чуть акцентиков. Я же Бузова! Ну что, узнали локацию?» – сказала звезда.
Поклонники признались, что любят такие образы с ноткой сказочности. Многие решили, что она уже снимается в новогодних программах.