«Попросили выглядеть по-домашнему»: Бузова в пышном алом платье со шлейфом отметилась на съемках

А 3 ноября Бузова приехала на съемки. Она решила показать свой образ. Неожиданно артистка покрасовалась в пышном алом платье из органзы со шлейфом. Наряд с асимметричной юбкой позволил ей подчеркнуть ноги. Лук она дополнили босоножками в тон. Волосы Ольга собрала в волнистый хвост. В ее ушах были крупные сережки.

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