«Как можно было такое допустить?!»: Шейх рассказала о причинах распада группы «2Маши»

В 2022 году музыкальная группа «2Маши» взяла творческую паузу, а осенью прошла новость, что коллектив, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, окончательно распался.
В новом интервью Шейх подтвердила, что дуэта больше не существует. Она рассказала, что конфликт между двумя певицами имеет давние корни и длится не один год. А первая «трещина» случилась еще во время карантина 2020-го.
«Просто что-то пошло не так. Я помню, что начались сольные песни… Поклонники начали нервничать, и действительно не зря», — вспоминает Шейх в свежем выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».
По словам артистки, когда стали отменяться концерты, она хотела большего приоритета для группы, но у ее коллеги становилось все больше сольных релизов и интервью. Шейх не планировала уходить из коллектива, хотела и дальше работать вместе, но со временем стало понятно, что вектор Зайцевой лежит в сторону сольного творчества.
«Мне не было обидно, у меня было непонимание, что дальше делать. Я же не могу человеку сказать: «Не пой. Давай петь только в «2Маши». Ну если она хочет выпускать сольные песни… Потом и я это захотела делать», — поделилась артистка.
«В любом случае, я сделала это заявление первая (что группа прекращает существование. — Прим. авт.), я взяла на себя эту ответственность, что я выхожу, потому что так дальше не могло продолжаться. Но я считаю, что это действительно классная группа, которая могла бы еще очень долго работать. И мне искренне жаль. Я не знаю… Как можно было такое допустить?!»
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Шейх не стала категорично заявлять, что группа никогда не воссоединится, но на данный момент она не видит такой возможности. А еще певица настаивает на том, что песни «2Маши» не должны исполняться солистками вне группы.