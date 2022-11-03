«Как можно было такое допустить?!»: Шейх рассказала о причинах распада группы «2Маши»

В 2022 году музыкальная группа «2Маши» взяла творческую паузу, а осенью прошла новость, что коллектив, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, окончательно распался.

В новом интервью Шейх подтвердила, что дуэта больше не существует. Она рассказала, что конфликт между двумя певицами имеет давние корни и длится не один год. А первая «трещина» случилась еще во время карантина 2020-го.

«Просто что-то пошло не так. Я помню, что начались сольные песни… Поклонники начали нервничать, и действительно не зря», — вспоминает Шейх в свежем выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам артистки, когда стали отменяться концерты, она хотела большего приоритета для группы, но у ее коллеги становилось все больше сольных релизов и интервью. Шейх не планировала уходить из коллектива, хотела и дальше работать вместе, но со временем стало понятно, что вектор Зайцевой лежит в сторону сольного творчества.