Экс-музыкант финской группы The Rasmus трагически погиб в Таиланде

Печальная новость для фанатов популярной финской группы The Rasmus, которую в России многие знают благодаря хиту «In the shadows», пришла несколько дней назад из города Паттайя, что в Таиланде. Там оборвалась жизнь 43-летнего барабанщика Янне Хейсканена. Он был участником группы в 1994-1999 годах.

«Он играл на ударных в альбомах «Peep», «Playboys» и «Hell of a Tester». Он был основой наших грувов и устойчивых битов, и мы разделили вместе так много хороших моментов и впечатлений. Янне сочинил и исполнил песню под названием «Peep» в нашем первом альбоме»,

- вспоминают музыканты The Rasmus на своей странице в соцсети.

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