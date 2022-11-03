Экс-музыкант финской группы The Rasmus трагически погиб в Таиланде

Печальная новость для фанатов популярной финской группы The Rasmus, которую в России многие знают благодаря хиту «In the shadows», пришла несколько дней назад из города Паттайя, что в Таиланде. Там оборвалась жизнь 43-летнего барабанщика Янне Хейсканена. Он был участником группы в 1994-1999 годах.
«Он играл на ударных в альбомах «Peep», «Playboys» и «Hell of a Tester». Он был основой наших грувов и устойчивых битов, и мы разделили вместе так много хороших моментов и впечатлений. Янне сочинил и исполнил песню под названием «Peep» в нашем первом альбоме»,
- вспоминают музыканты The Rasmus на своей странице в соцсети.
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The Rasmus в 1996 году. Янне Хейсканен - второй слева. Фото: соцсети
Сообщается, что причиной смерти Хейсканена стали тяжелые травмы, полученные в результате аварии на скутере. О его гибели друзья узнали, когда кто-то из них позвонил Янне, а ему ответил представитель тайских экстренных служб.
«Никак не могу забыть этот телефонный звонок. Как все все могло закончиться так внезапно? Мы с Янне сегодня должны были пойти петь караоке»,
- пишет его товарищ.