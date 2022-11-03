Идеальный монохром: Миддлтон в пудровом пальто и трикотажном платье миди появилась на публике с принцем Уильямом

3 ноября принц Уильям приехал с визитом в Скарборо. Королевский благотворительный фонд помогает местным жителям, которые нуждаются в психологической помощи. На публике принц предстал в темно-синем костюме и бордовом джемпере.

Миддлтон выбрала монохромный образ в пудровом цвете. Она щегольнула в трикотажном платье миди с воротником и пальто с лацканами. Образ дополняли лодочки в тон и лаконичная сумка.

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