Идеальный монохром: Миддлтон в пудровом пальто и трикотажном платье миди появилась на публике с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская с мужем впервые за несколько недель предстала в Скарборо. Супруги побывали на деловой встрече.

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она была герцогиней Кембриджской, но в этом году жена принца Уильяма получила новый титул принцессы Уэльской. После смерти королевы Елизаветы II у супругов появились новые обязанности. А трон занял сын королевы Карл III. 

Уже давно Миддлтон стала иконой стиля для многих британцев. Она выбирает со стилистами луки, которые всегда продуманы до мелочей. Недавно принцесса отметилась в винтажном жакете. Также она носит брючные костюмы.

3 ноября принц Уильям приехал с визитом в Скарборо. Королевский благотворительный фонд помогает местным жителям, которые нуждаются в психологической помощи. На публике принц предстал в темно-синем костюме и бордовом джемпере. 

Миддлтон выбрала монохромный образ в пудровом цвете. Она щегольнула в трикотажном платье миди с воротником и пальто с лацканами. Образ дополняли лодочки в тон и лаконичная сумка. 

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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Пользователи Сети пришли в восторг от осеннего аутфита принцессы Уэльской. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Красивый монохромный образ по цвету максимально приближен к коже герцогини. Есть акценты в виде туфель, сумочки и ремня, но акценты очень лаконичные, без вызова.

Если говорить про тренды, то представители королевской фамилии крайне редко, если не никогда, демонстрируют тренды. Они придерживаются классического стиля, позволяя себе вольности только в форме шляпок или ярких цветов, как, например, покойная королева.

В данном случае мы наблюдаем лук из базовых вещей — классическое пальто, туфли-лодочки, платье. Здесь все уместно, красиво, соответствует положению и статусу Кейт», — высказался эксперт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro

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