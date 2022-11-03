Идеальный монохром: Миддлтон в пудровом пальто и трикотажном платье миди появилась на публике с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она была герцогиней Кембриджской, но в этом году жена принца Уильяма получила новый титул принцессы Уэльской. После смерти королевы Елизаветы II у супругов появились новые обязанности. А трон занял сын королевы Карл III.
Уже давно Миддлтон стала иконой стиля для многих британцев. Она выбирает со стилистами луки, которые всегда продуманы до мелочей. Недавно принцесса отметилась в винтажном жакете. Также она носит брючные костюмы.
3 ноября принц Уильям приехал с визитом в Скарборо. Королевский благотворительный фонд помогает местным жителям, которые нуждаются в психологической помощи. На публике принц предстал в темно-синем костюме и бордовом джемпере.
Миддлтон выбрала монохромный образ в пудровом цвете. Она щегольнула в трикотажном платье миди с воротником и пальто с лацканами. Образ дополняли лодочки в тон и лаконичная сумка.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Пользователи Сети пришли в восторг от осеннего аутфита принцессы Уэльской. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Красивый монохромный образ по цвету максимально приближен к коже герцогини. Есть акценты в виде туфель, сумочки и ремня, но акценты очень лаконичные, без вызова.
Если говорить про тренды, то представители королевской фамилии крайне редко, если не никогда, демонстрируют тренды. Они придерживаются классического стиля, позволяя себе вольности только в форме шляпок или ярких цветов, как, например, покойная королева.
В данном случае мы наблюдаем лук из базовых вещей — классическое пальто, туфли-лодочки, платье. Здесь все уместно, красиво, соответствует положению и статусу Кейт», — высказался эксперт.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro