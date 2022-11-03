«С бордюра падаю лицом вниз»: Мария Шейх из группы «2Маши» рассказала, как попала в больницу

Маша Шейх из группы «2Маши» дала большое интервью, в котором подробно рассказала о своей травме, разделившей ее жизнь на «до и после».

Артистка поведала, что в августе поехала с близкими друзьями погулять в Петербург. За день до поездки она отравилась арбузом, затем отправилась на речную прогулку, хотя организм требовал сна, а вечером в ресторане ей стало плохо.

«Последнее, что я помню, — я ставлю бокал колы на барную стойку, мы выходим, потому что подъезжает такси… Дальше рассказывают мои друзья, потому что я этого не помню. Они говорят: «Маша, ты выходишь, идешь прямо к дороге. Мы тебе кричим: «Маш, мы здесь!» А ты идешь, у тебя закрываются глаза». Тело продолжает идти, и я выпадают прямо на дорогу. Я с бордюра падаю лицом вниз. Меня еще каким-то образом объезжает, слава богу, машина…» — рассказала Шейх в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Подруга оттащила артистку с проезжей части и испугалась, увидев вмятину в голове Марии. В больнице девушке зашили рану и хотели отпустить ее домой, так как снимки не выявили никаких повреждений мозга. Но подруга звезды настояла, чтобы пострадавшую оставили в палате, и не зря. Потому что на третий день нахождения в больнице состояние Шейх резко ухудшилось, и ее отправили в реанимацию. Сама артистка считает, что травма головы осложнилась из-за лекарств для разжижения крови, которые она пьет с детства.

«Когда я открыла глаза, я никого не видела. Это на три-четыре дня… Я никого не видела, только слышала. Подходят врачи, машут рукой перед глазами — я вижу, что какая-то тень, но не вижу, рука это или что-то еще. И естественно мне стало очень страшно…» — вспоминает Мария.

Друзья рассказали, что ее глаза после реанимации смотрели друг на друга. Один со временем сам вернулся в нормальное положение, второй пришлось «выправлять» с помощью специального укола. Но из-за этой процедуры у артистки теперь полуприкрыто одно веко, и она вынуждена носить черные очки.