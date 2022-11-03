Одна деталь — и образ модный: Нетребко в горчичном платье мидакси свободного кроя предстала среди ветряных мельниц в Испании

Анна Нетребко уже давно покорила публику. Она является одной из самых известных оперных певиц в России. Артистка давно живет в Австрии, где купила квартиру. Обычно оперная дива регулярно гастролирует. Она в этом году уже выступала в Италии, Израиле и недавно приехала в Испанию. В 51 год звезда не перестает удивлять поклонников.
На этот раз Анна взяла с собой множество нарядов. Она уже посетила несколько городов. Певица выступала в Мадриде. На улице она прогуливалась в струящемся платье в цветочек. Артистка также посетила исторические места. Она облачается то в джинсы с блузками, но в яркие костюмы.
На этот раз Нетребко оказалась за городом. Она приехала в пустынную местность, где на холме расположены ветряные мельницы. Оперная дива покрасовалась на фоне массивных стен в длинном платье мидакси горчичного цвета. Наряд свободного кроя скрыл изъяны ее фигуры. Анна дополнила лук лоферами, а на плечи накинула палантин, который сделал образ более ярким и стильным.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Певица вспомнила, как Дон Кихот боролся с ветряными мельницами. Она уверена, что этому персонажу мешал ветер. Певица поразилась силе природы. А поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами.
«До чего красивая», «Ваши наряды достойны обложек глянца», «Всегда стильная!», «Вроде просто, но со вкусом», «Какие невероятные места вы показываете», «Так классно наблюдать за вашей жизнью», — стали писать подписчики.