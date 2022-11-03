Одна деталь — и образ модный: Нетребко в горчичном платье мидакси свободного кроя предстала среди ветряных мельниц в Испании

На этот раз Нетребко оказалась за городом. Она приехала в пустынную местность, где на холме расположены ветряные мельницы. Оперная дива покрасовалась на фоне массивных стен в длинном платье мидакси горчичного цвета. Наряд свободного кроя скрыл изъяны ее фигуры. Анна дополнила лук лоферами, а на плечи накинула палантин, который сделал образ более ярким и стильным.

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