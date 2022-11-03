«Сразу вспомнила шоу «Холостяк»: у Агаты Муцениеце появился тайный поклонник

На днях стало известно, что Агата Муцениеце стала новым членом жюри проекта «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале. В каждом новом выпуске к постоянным членам жюри присоединяются новички, и на этот раз выбор пал на бывшую жену Павла Прилучного.

Ранее Агата была не членом жюри, но участницей этого шоу. В прошлом сезоне она выходила на лед вместе с Александром Энбертом, который сейчас катается вместе с телеведущей Региной Тодоренко.