«Сразу вспомнила шоу «Холостяк»: у Агаты Муцениеце появился тайный поклонник

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Кто-то выяснил, где звезда паркует машину, и оставил для нее подарок.

Агата Муцениеце в четверг рассказала своим подписчикам о тайном поклоннике. Неизвестный сделал ей сюрприз, оставив на капоте грязной машины красную розу. Агате это явно понравилось.

«Конечно, прикол с этой розой. Во-первых, сразу вспомнила шоу «Холостяк». Очень приятно на самом деле. Но… хотя бы записочку можно было оставить. И вообще, откуда вы все знаете, где стоит моя тачка?»

— недоумевает актриса.

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Агате оставили розу на капоте авто. Фото: соцсети

На днях стало известно, что Агата Муцениеце стала новым членом жюри проекта «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале. В каждом новом выпуске к постоянным членам жюри присоединяются новички, и на этот раз выбор пал на бывшую жену Павла Прилучного.

Ранее Агата была не членом жюри, но участницей этого шоу. В прошлом сезоне она выходила на лед вместе с Александром Энбертом, который сейчас катается вместе с телеведущей Региной Тодоренко.

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