Растолстевший Басков изменился до неузнаваемости

Николай Басков. Фото: Global Look Press

Николай Басков. Фото: Global Look Press

Певец значительно поправился.

Золотой голос России Николай Басков дал интервью Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба». Однако поклонники забеспокоились за внешний вид артиста. Певец значительно поправился, и его сложно узнать.

Многие предположили, что Басков растолстел из-за сильных стрессов. Сложная мировая ситуация, конечно, сейчас сказывается на всех.

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Николай Басков в программе «Жизнь и судьба»

Выпуск программы получился эмоциональным. Рассказывая об отце, Николай не смог сдержать слез.

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