Растолстевший Басков изменился до неузнаваемости

Золотой голос России Николай Басков дал интервью Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба». Однако поклонники забеспокоились за внешний вид артиста. Певец значительно поправился, и его сложно узнать.
Многие предположили, что Басков растолстел из-за сильных стрессов. Сложная мировая ситуация, конечно, сейчас сказывается на всех.
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Николай Басков в программе «Жизнь и судьба»
Выпуск программы получился эмоциональным. Рассказывая об отце, Николай не смог сдержать слез.