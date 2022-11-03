Растолстевший Басков изменился до неузнаваемости

Золотой голос России Николай Басков дал интервью Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба». Однако поклонники забеспокоились за внешний вид артиста. Певец значительно поправился, и его сложно узнать.

Многие предположили, что Басков растолстел из-за сильных стрессов. Сложная мировая ситуация, конечно, сейчас сказывается на всех.

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