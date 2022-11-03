«Просто кадры из сериала»: Бондарчук показала, какими были в молодости Орбакайте и Пресняков

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Светланы Бондарчук появилась фотография времен молодости знаменитости.

53-летняя создательница YouTube-канала «Света вокруг Света» вспомнила, как собиралась с друзьями вечерами на домашние посиделки. На одной из таких приехали и Кристина Орбакайте с Владимиром Пресняковым. Артисты тогда еще были вместе.

Бондарчук показала фото с друзьями из архивного альбома.

Юная Орбакайте напомнила поклонникам свою маму – Аллу Пугачеву. А Пресняков в кадре продемонстрировал пышную гриву.